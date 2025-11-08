В больнице скончался подросток, которого на питбайке сбила машина

Подросток, сбитый автомобилем во время езды на питбайке в Ленинградской области, скончался в больнице спустя три недели после происшествия, сообщили в ГУ МВД региона. Авария произошла ночью 18 октября на 11-м километре автодороги Кемполово — Губаницы — Выра — Тосно — Шапки.

По информации полиции, 20-летний водитель Hyundai Solaris совершил столкновение с питбайком, которым управлял семиклассник из деревни Торносово. Подростка в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где он утром 7 ноября скончался от полученных травм.

Расследование установило, что 20-летний водитель за текущий год 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В отношении него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что уже в 2026 году детям законодательно могут запретить ездить на питбайках. Взрослых начнут наказывать за передачу этих транспортных средств несовершеннолетним. В июне политик направил инициативу о запрете в Минтранс, МВД, ФТС и Росстандарт и получил положительные ответы.