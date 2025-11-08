Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:57

«Россия — сосед»: премьер Албании призвал Евросоюз к диалогу

Премьер Албании призвал Евросоюз начать диалог с Россией

Эди Рама Эди Рама Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейскому союзу необходимо возобновить диалог с Россией, такое мнение в интервью австрийской газете Die Presse высказал премьер-министр Албании Эди Рама. Он призвал объединение не передавать свою внешнюю политику Соединенным Штатам. Рама также напомнил, что Россия и Европа являются соседями.

Что касается Европейского союза, я считаю, что ЕС должен говорить с Россией и не должен дальше передавать свою внешнюю политику Вашингтону. В конце концов, Россия — сосед Европейского союза, а не сосед Соединенных Штатов, а с соседями нужно разговаривать, — заявил албанский премьер.

Что касается отношений Албании с Россией, продолжил Рама, то сегодня они особые. По его мнению, это обусловлено историей развития государств. Премьер констатировал, что за последние 35 лет Албания не совершала ни одного визита в Россию и ее это «особенно не беспокоит».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что уже в 2030 году может состояться вступление в Евросоюз новых членов. Помимо Украины, среди них оказались Албания, Молдавия и Черногория.

Евросоюз
Европа
Албания
переговоры
Россия
