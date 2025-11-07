Появились данные о новом пострадавшем при крушении вертолета Сын директора «Концерна КЭМЗ» Ахмат Ахматов мог пострадать при падении вертолета

Сын директора завода «Концерн КЭМЗ» Ибрагима Ахматова, Ахмат, по предварительным данным, пострадал при крушении вертолета в Дагестане, сообщает «112». Стало известно, что он летел вместе с рабочими на базу отдыха «Терек».

Источник отмечает, что 31-летний мужчина находится в больнице. Оказалось, что у него диагностировано 35% ожогов тела. Крушение вертолета произошло в Дагестане в пятницу, 7 ноября, когда воздушное судно упало на частный дом.

Ранее генерал-майор Владимир Попов допустил, что причиной ЧП могла быть ошибка пилота. По его словам, есть вероятность, что аварийную ситуацию спровоцировало желание летчика удивить туристов своими профессиональными навыками.

Очевидец крушения вертолета Ка-226 в Дагестане Асадулла Алиев сообщил, что упавшее на дом судно перед катастрофой задело пирс. Мужчина уточнил, что сначала борт кружил над берегом.

В экстренных службах Дагестана раскрыли, что один из пострадавших при крушении Ка-226 получил ожоги более 90% тела. Всех выживших доставили в Центральную городскую больницу Избербаша.