07 ноября 2025 в 19:33

Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в краже

В Москве девушку подозревают в воровстве из-за найденных на полу магазина денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Цветном бульваре девушка нашла в магазине деньги и оставила себе. Теперь ее подозревают в краже, передает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что подозреваемая могла обнаружить деньги у кассы. По информации правоохранителей, она уточнила у продавцов, не принадлежат ли купюры им. Получив отрицательный ответ, она забрала себе 35 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на Малой Бронной улице задержали подозреваемую — 26-летнюю жительницу Подмосковья. Похищенные денежные средства были изъяты и будут возвращены потерпевшей, — уточнили в ведомстве.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил почтовое отделение на 260 тыс. рублей. Злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудников деньги и скрылся с добычей.

До этого в австралийском городе Перт двое мужчин совершили кражу, проникнув в дом под видом полицейских. Они раздобыли форму и фальшивые удостоверения. Преступники провели в доме около 50 минут, пока один следил за хозяевами, а второй обыскивал помещения.

Москва
МВД
магазины
кражи
