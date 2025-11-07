В Сеть попала переписка Новака незадолго до смерти Опубликована переписка Новака с просьбой занять денег

Telegram-канал «112» опубликовал скриншоты переписки с телефона криптоинвестора Романа Новака. Из сообщений видно, что тот пытался занять $200 тыс. (около 16 млрд рублей) у знакомого.

Авторы рассказали, что сейчас переписку изучают правоохранители. По информации канала, уточняется, отправил ли сообщения Новак или его похитители.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что причиной похищения в ОАЭ Новака и его супруги Анны, которых впоследствии убили, стало вымогательство криптовалюты. По ее словам, тела злоумышленники закопали в пустынной местности.

До этого сообщалось, что полиция задержала восемь подозреваемых по делу об убийстве Новака, называвшего себя другом основателя Telegram Павла Дурова. Следствие выделило в деле организаторов, исполнителей и так называемых «дропов», которые обеспечивали техническую сторону преступления.

Известно, что Новак попадал в поле зрения правоохранителей, поскольку, по предварительным данным, он скрылся из РФ с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов на развитие бизнеса. У пары остались дети, за которыми в Дубай прилетел отец Анны.