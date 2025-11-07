Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:33

Главреда «Довода» объявили в розыск по уголовной статье

МВД объявило в розыск главреда издания «Довод» Косыгина по статье УК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск главреда издания «Довод» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Илью Косыгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье УК, передает ТАСС. Соответствующие данные появились в базе ведомства.

Разыскивается по статье УК, — говорится в базе министерства.

При этом статья, за которой последовали такие меры, не уточняется. Минюст России внес Косыгина в список иноагентов в октябре 2023-го. В августе того же года в этот реестр попало интернет-издание, главредом которого он является.

Ранее блогера Гусейна Гасанова объявили в федеральный розыск на территории РФ. Основанием послужила статья УК, содержание которой не уточняется. Блогер известен как автор курса «Мышление миллионера».

В московском аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову, которую ранее заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в терроризме. Согласно материалам суда, ее подозревают в содействии террористической деятельности и участии в запрещенной в РФ организации.

МВД
розыск
иноагенты
издания
