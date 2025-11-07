Главреда «Довода» объявили в розыск по уголовной статье МВД объявило в розыск главреда издания «Довод» Косыгина по статье УК РФ

МВД России объявило в розыск главреда издания «Довод» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Илью Косыгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье УК, передает ТАСС. Соответствующие данные появились в базе ведомства.

Разыскивается по статье УК, — говорится в базе министерства.

При этом статья, за которой последовали такие меры, не уточняется. Минюст России внес Косыгина в список иноагентов в октябре 2023-го. В августе того же года в этот реестр попало интернет-издание, главредом которого он является.

