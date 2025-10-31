В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку Россиянку из международного розыска задержали в Домодедово по делу о терроризме

В столичном аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову, которая ранее была заочно арестована и объявлена в международный розыск по обвинению в терроризме, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Согласно документам, женщину подозревают в содействии террористической деятельности и участии в организации, признанной в России террористической.

После задержания Абдулмуталибову поместили в изолятор на территории аэропорта для последующей отправки в Дагестан, где изначально и было возбуждено уголовное дело. В конце сентября суд в Дагестане продлил ей срок ареста на два месяца.

Защита указывала, что у фигурантки шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, и двое — малолетние. Адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения, заверяя, что подзащитная будет являться по первому требованию следствия. Однако суд оставил Абдулмуталибову под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию.