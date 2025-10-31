Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 07:35

В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку

Россиянку из международного розыска задержали в Домодедово по делу о терроризме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном аэропорту Домодедово задержали россиянку Алпият Абдулмуталибову, которая ранее была заочно арестована и объявлена в международный розыск по обвинению в терроризме, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Согласно документам, женщину подозревают в содействии террористической деятельности и участии в организации, признанной в России террористической.

После задержания Абдулмуталибову поместили в изолятор на территории аэропорта для последующей отправки в Дагестан, где изначально и было возбуждено уголовное дело. В конце сентября суд в Дагестане продлил ей срок ареста на два месяца.

Защита указывала, что у фигурантки шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние, и двое — малолетние. Адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения, заверяя, что подзащитная будет являться по первому требованию следствия. Однако суд оставил Абдулмуталибову под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию.

Россия
Домодедово
задержания
розыск
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка
Крокодил съел рабочего с плантации в Индонезии
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить
Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы
В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками
Топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются
Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра
Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе
В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе
В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников
Встать на биржу труда в Москве-2025: простые и быстрые способы
В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
Все жертвы массового отравления в Бурятии идут на поправку
В Британии испугались возможного «удара Путина» и вспомнили о подгузниках
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.