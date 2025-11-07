Труп дочери в диване и сгоревшая семья: главные ЧП недели

В Челябинске в съемной квартире нашли труп пятилетней девочки, спрятанный в диване, под Сургутом восемь человек погибли в результате пожара в частном доме, а в Ставрополе двухлетняя девочка умерла в туберкулезном санатории — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Мать прятала мертвую дочь в диване

Женщину, которая спрятала мертвую дочь в диване в челябинской съемной квартире, заключили под стражу до 3 января 2026 года, сообщили в СК РФ по Челябинской области. Перед началом заседания о мере пресечения обвиняемая заявила, что не убивала ребенка.

Тело девочки обнаружила уборщица в съемной квартире, где до трагедии жила семья погибшей. Полиция нашла на теле колото-резаные раны. Правоохранители задержали мать девочки в Башкирии. По словам женщины, девочка сама утонула в ванной месяц назад. Расследование уголовного дела продолжается.

Тело девочки могло пролежать в диване около 10 дней.

Один пожар привел к гибели восьми человек

Восемь человек погибли в результате пожара в СОТ «Прибрежный-1» под Сургутом. В том числе на пепелище были обнаружены четыре детских трупа.

Соседка погибших рассказала журналистам, что все жертвы ЧП — родственники. Из огня смогли выбраться отец семейства и его старшая дочь со своим спутником. Однако позже глава семейства скончался в больнице.

По словам соседки, тело матери нашли в подвале вместе с ребенком. По предварительным данным, женщина пыталась спастись, но не смогла найти путь на улицу.

Тушили пожар 39 человек и 11 единиц техники. Причиной трагедии могло стать возгорание электроприбора. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка поделилась, что, прежде чем она стала свидетелем пожара, она услышала два хлопка. Первый был довольно глухой, второй — громче.

«Ни гари не было, ни запаха дыма, вообще ничего не было, абсолютно, от слова совсем. Зашла домой, маленько согрелась, а легла буквально минут на 20–30. И опять произошел, ну это уже был более мощный хлопок, потому что даже стаканы на столе дрогнули», — рассказала женщина.

Девочка умерла в санатории

В Ставрополе местная жительница Наталья Раковская подала в суд на детский туберкулезный санаторий «Дружба». Как рассказывает член коллегии юристов медицинского права, адвокат Николай Чернышук, утром 17 октября главный врач санатория сообщила Наталье о том, что ее двухлетняя дочь умерла.

Медсестра рассказала, что медики на протяжении трех дней игнорировали симптомы девочки и списывали ее вялость на действие антигистаминных препаратов.

«Медсестра вспоминала, что Любаше действительно было плохо несколько дней, она отказывалась от еды, ослабела и почти не разговаривала, лечащий врач списывала все на прием антигистаминных препаратов. Врачи говорили, что с малышкой все хорошо», — пересказывает свидетельства медсестры медадвокат Николай Чернышук.

Мать не могла контактировать с дочерью, поскольку в это время находилась в диспансере с сыном, у которого диагностировали туберкулез головного мозга.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

