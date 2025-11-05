Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения В Челябинске спрятавшую дочь в диване женщину заключили под стражу до 3 января

Женщину, которая спрятала мертвую дочь в диване, заключили под стражу до 2026 года, сообщили в СК РФ по Челябинской области. Фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО до 3 января. Перед началом заседания обвиняемая заявила, что не убивала ребенка.

Тело девочки обнаружила уборщица в съемной квартире, где до трагедии жила семья погибшей. Полиция нашла на теле колото-резаные раны. Мать стала главной подозреваемой, правоохранители задержали ее в Башкирии. По словам женщины, девочка сама утонула в ванной месяц назад. Расследование уголовного дела продолжается.

Труп ребенка в диване нашел собственник жилья после выселения съемщика в Челябинске. Пятилетняя девочка была обнаружена с ножевыми ранениями. Предварительно, квартиру снимала 43-летняя женщина.

Ранее выяснилось, что тело найденной в диване девочки могло пролежать там около 10 дней. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что мертвого ребенка нашла уборщица, которую нанял владелец после того, как арендатор съехала.