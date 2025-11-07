Российский рынок акций отметился ростом основных индексов

Российский рынок акций закрылся с ростом основных индексов, передает ТАСС. Индекс МосБиржи вырос на 0,93% и составил 2566,42 пункта, РТС — на 1,12%, до 995,35 пункта. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что политические события в США оказали положительное влияние на российский рынок.

Индекс МосБиржи в целом оптимистично провел пятницу. Общий настрой могли поддержать заявления президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, — подчеркнул эксперт.

Он также указал, что «тяжеловесные» акции ЛУКОЙЛа снижали общий рост негативной динамикой. Причиной стала новость о том, что Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных акций компании, добавил Шепелев.

Ранее Московская Биржа объявила о переводе срочного рынка на единую торговую сессию с 23 марта 2026 года. Промежуточный клиринг будет отменен, а основной перенесен на конец дня. Участники смогут заключать сделки в любое время и оперативно реагировать на изменение цен.