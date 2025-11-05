МосБиржа внедрит единую торговую сессию

Московская Биржа объявила о переводе срочного рынка на единую торговую сессию с 23 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе торговой площадки. Промежуточный клиринг будет отменен, а основной перенесен на конец дня. Участники смогут заключать сделки в любое время и оперативно реагировать на изменения цен.

Торговая сессия будет проводиться в период с 08:50 до 23:50. Ее структура будет включать три сегмента: дополнительную утреннюю сессию с 08:50 до 10:00, основную торговую сессию с 10:00 до 19:00 и вечернюю сессию с 19:00 до 23:50. Процесс клиринга будет осуществляться непрерывно, без остановок.

Вечерняя торговая сессия теперь будет частью текущего торгового дня, в отличие от прежней практики, когда она относилась к следующему дню. Такое изменение графика работы станет более удобным для профессионалов и частных инвесторов, так как синхронизирует торговый и календарный дни. Исключение составит дополнительная сессия в выходные.

27 октября индекс Московской Биржи на открытии торгов снизился на 0,33%, согласно данным площадки. К 07:00 по московскому времени он составил 2535,51 пункта. Позднее, к 09:36 мск, снижение усилилось до 1,73%, и индекс достиг значения 2499,45 пункта. Это падение ниже отметки в 2500 пунктов стало первым с 20 декабря 2024 года.