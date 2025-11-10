Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:25

Госкорпорация впервые разместит акции на Мосбирже

Госкорпорация «Дом.РФ» проведет IPO на Мосбирже в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкорпорация «Дом.РФ» объявила о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в ноябре. Ценные бумаги планируется включить в котировальный список первого уровня, где торгуются основные «голубые фишки» российского рынка.

ПАО ДОМ.РФ, одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций, — сказано в сообщении.

Размещаться будут исключительно новые акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Все вырученные средства направят на развитие бизнеса компании. Государство, оставаясь мажоритарным акционером, не будет продавать свои акции в ходе IPO. Сама госкорпорация взяла на себя обязательство не продавать размещенные акции в течение 180 дней после начала торгов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что акции «Дом.РФ» станут привлекательными для инвестирования при должной дивидендной политике. При этом у государства сохранится 50% плюс одна акция, добавил он.

акции
Московская Биржа
госкорпорации
экономика
