Минск завернул литовские фуры, наглость Зеленского, ипотека: что дальше

Требования президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в ЕС разозлили Европу, Белоруссия отказалась открывать границу для литовских грузовиков, депутат Госдумы Нина Останина предложила решать проблему ипотечного «ярма» советским способом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В Европе раскритиковали ультиматум Зеленского по вступлению в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что членство Украины в ЕС должно быть «полноценным и не может ограничиваться рамками и процедурами». Он также отказался от идеи вступления в союз с испытательным сроком.

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется очень важным, чтобы у нас за одним столом были равные страны, которые разделяют схожие ценности. На мой взгляд, невозможно быть полуактивным или получленом ЕС», — заявил президент.

Назначить «испытательный срок» новым государствам — членам ЕС предложила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, это необходимо, чтобы в случае отступления от демократических принципов блока новых участников могли исключить.

«Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим троянских коней, которые будут действовать через пять, 10 или 15 лет», — пояснила Кос.

Ультиматум Зеленского вызвал у Европы негативную реакцию, сообщает Telegram-канал «Разведчик». По информации авторов, из-за слов президента финансирование Украины впервые оказалось под угрозой.

«Европейское финансирование Украины впервые оказалось под реальной угрозой — из-за вызывающего и наглого поведения Зеленского. Источники говорят, что в Брюсселе остались в шоке от высказывания украинского главаря о том, что он не хочет вступления своей страны в ЕС в качестве „наблюдателя“ или иных вариантов, а хочет сразу полноценного членства для Киева», — сообщил канал.

По информации авторов, европейские чиновники негативно восприняли заявления Зеленского. Источники рассказали, что в Европе начали возмущаться растущими требованиями Киева.

«Это просто невиданная наглость, мы и так уже этой Украине помогаем, как можем, тратим деньги, даем оружие, поддерживаем всеми силами, прикрываем косяки Зеленского и [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака. И тут сталкиваемся с такими вот жесткими требованиями, которые находятся просто за гранью понимания и любых разумных вещей», — цитируют источник авторы канала.

Отмечается, что отдельные лидеры ЕС также критиковали Киев. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что европейцы зациклились на одной стране вместо того, чтобы решать собственные проблемы. Фицо предупреждал, что это ставит под угрозу благосостояние ЕС.

«В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности», — написал он в соцсети X.

Минск отказал Литве в возврате грузовиков через границу

Минск отклонил просьбу литовской стороны о пропуске грузовых автомобилей через пограничный пункт, передает агентство BNS. Власти Белоруссии не разрешили фурам вернуться в Литву через КПП «Шальчининкай».

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины», — рассказали в издании.

В Белоруссии застряли пять тысяч грузовых фур. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страна пока ищет решение проблемы. В Delfi отметили, что чиновница не собиралась аннулировать решение о блокировке пунктов пропуска.

«Ищем решение. МВД проведет совещание по вопросу возвращения грузовых машин. Но граница открыта не будет», — сообщила премьер.

Отмечается, что о закрытии границ с Белоруссией премьер-министр Литвы сообщила 29 октября. Ругинене уточнила, что решение было принято на заседании правительства из-за якобы оценки угроз безопасности. Границу между двумя странами закрыли на месяц.

«Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определенные угрозы», — заявила премьер.

Российское посольство в Литве уточнило, что страна закрывает пункт пропуска «Шальчининкай — Бенякони» на границе с Белоруссией до 30 ноября, а на другом «Медининкай — Каменный Лог» вводит ограниченный режим. Через второй пункт пропуска границу смогут пересечь владельцы упрощенных транзитных документов, следующие в Калининградскую область и обратно, граждане Литвы и члены их семей, иностранцы с действующим видом на жительство в Литве, обладатели гуманитарных виз, выданных литовскими диппредставительствами, и лица, въезд которых согласован МИД Литвы.

Останина предложила решить проблему ипотеки через социальное строительство

Жилищная проблема в России не решится без государственного социального жилья, заявила председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на пресс-конференции. По ее словам, бюджет ипотеки по программе «Молодая семья» можно сравнить с манной кашей из русской народной сказки «Лиса и журавль».

«Ипотека — это все равно в любом случае ярмо. Это ярмо. Ипотека, какой бы льготной она ни была, недоступна для молодой семьи», — подчеркнула Останина.

Депутат призвала перестать кормить строительные компании и банки. По словам Останиной, они «никогда не нажрутся», а их доходы парламентарий сочла баснословными.

«Поэтому для меня все-таки необходимо вернуться к строительству социального жилья, к очереди. Пусть это будут молодые специалисты. Это будет мотивация: „Я окончил вуз, вот сразу через два-три года, как в советские годы, я получу это жилье социальное“», — отметила она.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также раскритиковал ипотечный механизм, отметив, что в нынешнем виде он ведет к разорению граждан и обогащению банков. По мнению политика, нужно развивать иные конкурентные механизмы обеспечения людей жильем.

«Думаю, что на фоне запредельных ставок и цен это не последний рекорд. Долги будут расти и дальше. Ипотека в нынешнем виде — это в лучшем случае многолетняя кабала, в худшем — полное разорение граждан. В прибыли от нее только банки, которые по сути диктуют и гражданам, и государству свои условия», — заявил Миронов.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что россияне станут активнее приобретать квартиры благодаря рефинансированию комбо-ипотеки. По его словам, такая мера повысит доступность жилищных кредитов.

Комбинированная ипотека представляет собой продукт, где в рамках одного договора совмещаются два займа: льготный в пределах гослимита и рыночный на сумму сверх него по рыночной ставке. Такой формат дает возможность оформить более дорогое жилье, чем при использовании только субсидированной программы.

«В целом появление механизма рефинансирования комбо-ипотек, скорее всего, повлияет на рынок жилья в позитивном ключе: увеличит привлекательность ипотечного кредитования, снизит барьеры для покупок жилья и стимулирует активность потребителей. Ожидается, что число сделок по покупке недвижимости вырастет», — предположил парламентарий.

По его словам, высока вероятность того, что механизм рефинансирования комбо-ипотек заработает в полном объеме уже в следующем году. Аксененко также добавил, что рефинансирование поможет снизить ставку, а значит, и сумму долга, и срок выплат.

Финансовый эксперт Дмитрий Трепольский допустил, что в 2026 году показатель отказов в оформлении ипотечных кредитов для российских заемщиков может существенно снизиться. Он заявил, что доля отрицательных решений по ипотечным заявкам уменьшится до 45–55% против нынешних 60%.

