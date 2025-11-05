Власти Литвы ищут решение, как вернуть из Белоруссии 5 тыс. фур Премьер Ругинене: Литва думает, как вернуть из Белоруссии 5 тыс. фур

Литва пока ищет решение, как вернуть из Белоруссии пять тысяч грузовых фур после закрытия совместной границы, заявила премьер-министр республики Инга Ругинене. По информации Delfi, чиновница не собирается аннулировать решение о блокировке пунктов пропуска.

Ищем решение. МВД проведет совещание по вопросу возвращения грузовых машин. Но граница открыта не будет, — заявила Ругинене.

При этом представители литовской ассоциации автомобильных перевозчиков рассказали, что на границе организован поэтапный пропуск грузовых фур. По их подсчетам, полное возвращение транспорта в страну займет около 50 суток.

Ранее журналисты сообщили, что перекрытие границы с Белоруссией может привести к серьезным экономическим последствиям для Литвы и фактически исключить ее из европейской торговой системы. Экономисты также отметили растущую тревогу среди местных перевозчиков.

До этого в Государственном таможенном комитете Белоруссии заявили, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе приведет к значительным финансовым потерям для литовских компаний. В ведомстве подчеркнули, что власти Литвы не в полной мере осознают негативные экономические последствия данного решения для своих предпринимателей.