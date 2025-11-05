Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Литву предупредили о крахе торговли после перекрытия границы с Белоруссией

KD: Литва может исчезнуть с торговой карты из-за закрытия границы с Белоруссией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекрытие границы с Белоруссией может привести к серьезным экономическим последствиям для Литвы и фактически исключить ее из европейской торговой системы, сообщает издание Kauno diena. Экономисты отмечают растущую тревогу среди местных перевозчиков.

Генеральный секретарь транспортно-логистического альянса (ITLA) Повилас Дрижас заявил, что текущее положение дел уже грозит транспортной и торговой катастрофой. По его словам, продолжительная блокировка пограничных переходов может привести к фактическому разрушению международных связей Литвы.

Если бы информация о планах закрытия границы была распространена заранее, все перевозчики вернулись бы в Литву, хотя бы через Латвию. А сейчас понятия не имею, что делать, у нас нет ответа, — сказал Дрижас.

Ранее в Государственном таможенном комитете Белоруссии заявили, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе приведет к значительным финансовым потерям для литовских компаний. В ведомстве подчеркнули, что власти Литвы не в полной мере осознают негативные экономические последствия данного решения для своих предпринимателей.

