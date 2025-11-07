Миронов назвал альтернативу разорительной ипотеке

Ипотека в нынешнем виде ведет к разорению граждан и обогащению банков, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, нужно развивать иные конкурентные механизмы обеспечения людей жильем.

Думаю, что на фоне запредельных ставок и цен, это не последний рекорд. Долги будут расти и дальше. Ипотека в нынешнем виде — это в лучшем случае многолетняя кабала, в худшем — полное разорение граждан. В прибыли от нее только банки, которые по сути диктуют и гражданам, и государству свои условия, — уверен Миронов.

По его словам, в качестве альтернатив ипотеке парламентарии предлагают институт стройсберкасс и программу социальной аренды жилья.

Стройсберкассы — это кредитные организации, которые занимаются только ссудами на жилье, которые десятилетиями успешно работают в Европе наряду с банковской ипотекой. Через стройсберкассы ссуды будут в 2,5 раза дешевле ипотеки. Банковское лобби категорически против такой конкуренции, но в интересах граждан механизм нужно запускать, — считает парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что жилищная проблема в России не решится без государственного социального жилья. По ее данным, сейчас бюджет ипотеки по программе «Молодая семья» можно сравнить с манной кашей из русской народной сказки «Лиса и журавль».