07 ноября 2025 в 10:49

Отцу главнокомандующего ВСУ понадобилась срочная медицинская помощь

Mash: к отцу главнокомандующего ВСУ Сырского приехала реанимация

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

К тяжелобольному 86-летнему отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станиславу приехала реанимация, передает Telegram-канал Mash. Мужчину недавно выписали из подмосковной больницы, где он лечился от рака мозга. Родители Сырского живут во Владимире.

На опубликованных на канале кадрах можно увидеть, как к дому подъезжает скорая помощь. Медики поднимаются на нужный этаж и звонят в квартиру, в которой живет отец Сырского.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины взял выделенные на нужды ВСУ средства, чтобы оплатить курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного отца в России. Уточнялось, что счета в клиниках составили более 5 млн рублей. При этом ранее Сырский жаловался на плохое обеспечение украинской армии.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис сообщал, что между Сырским и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли серьезные разногласия. По данным эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

