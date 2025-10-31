Назван способ заставить россиян активнее покупать квадратные метры

Россияне станут активнее приобретать квартиры благодаря рефинансированию комбо-ипотеки, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, такая мера повысит доступность жилищных кредитов.

Комбинированная ипотека представляет собой продукт, где в рамках одного договора совмещаются два займа: льготный в пределах гослимита и рыночный на сумму сверх него по рыночной ставке. Такой формат дает возможность оформить более дорогое жилье, чем при использовании только субсидированной программы.

В целом появление механизма рефинансирования комбо-ипотек, скорее всего, повлияет на рынок жилья в позитивном ключе: увеличит привлекательность ипотечного кредитования, снизит барьеры для покупок жилья и стимулирует активность потребителей. Ожидается, что число сделок по покупке недвижимости вырастет, — предположил собеседник.

По его словам, высока вероятность того, что механизм рефинансирования комбо-ипотек заработает в полном объеме уже в следующем году. Аксененко также добавил, что рефинансирование поможет снизить ставку, а значит, и сумму долга, и срок выплат.

