Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту Экономист Белянчикова: при нарушении договора банк изменит условия по кредиту

Банки имеют право в одностороннем порядке изменять условия кредитного договора при нарушении заемщиком своих обязательств, заявила NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, соответствующий пункт обычно содержится не в индивидуальных условиях кредитования, а в общих разделах договора. Эту часть многие заемщики не изучают внимательно, отметила она.

Часто пункт о том, что банк вправе изменить условия кредита при нарушении обязательств клиентом, находится в договоре не в индивидуальных условиях кредитования, а в общих условиях кредитования, одинаковых для заемщиков данной категории. Формально банк прав: если клиент нарушил условия договора, не выполнил своих обязательств, банк вправе при наличии такого пункта изменить условия кредитования, — сказала Белянчикова.

По ее словам, банки могут применять чрезмерно жесткие санкции из-за незначительных нарушений кредитного договора, включая увеличение срока кредита и рост переплаты даже за кратковременную просрочку платежа.

Экономист пояснила, что дополнительные услуги, прописанные в индивидуальных условиях кредитования как существенные, становятся инструментом давления на заемщиков. При отказе от этих услуг банк получает право пересмотреть условия кредита.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что кредиты и ипотеки в России станут доступнее уже в 2026–2028 годах на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Он также отметил, что Центробанк ставит цель снизить инфляцию до 4%.