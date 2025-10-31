Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 16:35

Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту

Экономист Белянчикова: при нарушении договора банк изменит условия по кредиту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки имеют право в одностороннем порядке изменять условия кредитного договора при нарушении заемщиком своих обязательств, заявила NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, соответствующий пункт обычно содержится не в индивидуальных условиях кредитования, а в общих разделах договора. Эту часть многие заемщики не изучают внимательно, отметила она.

Часто пункт о том, что банк вправе изменить условия кредита при нарушении обязательств клиентом, находится в договоре не в индивидуальных условиях кредитования, а в общих условиях кредитования, одинаковых для заемщиков данной категории. Формально банк прав: если клиент нарушил условия договора, не выполнил своих обязательств, банк вправе при наличии такого пункта изменить условия кредитования, — сказала Белянчикова.

По ее словам, банки могут применять чрезмерно жесткие санкции из-за незначительных нарушений кредитного договора, включая увеличение срока кредита и рост переплаты даже за кратковременную просрочку платежа.

Экономист пояснила, что дополнительные услуги, прописанные в индивидуальных условиях кредитования как существенные, становятся инструментом давления на заемщиков. При отказе от этих услуг банк получает право пересмотреть условия кредита.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что кредиты и ипотеки в России станут доступнее уже в 2026–2028 годах на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Он также отметил, что Центробанк ставит цель снизить инфляцию до 4%.

банки
кредиты
договор
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»
Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России
Физик предупредил, что из-за ИИ масса людей станут невостребованными
«Общался с алкоголиками и бомжами»: вдова Балабанова о его поисках правды
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор: на сколько он сядет, что он сделал
Диетолог рассказала о неочевидной пользе овсянки
«Все время грозит кризис»: глава АРБ о цифровом рубле, ипотеке, вкладах
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.