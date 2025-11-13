Эксперт предупредил россиян о главном правиле при общении с банками Финансист Семов: при заключении договора с банком самое главное — не торопиться

Главный принцип при посещении банка — не торопиться и не подписывать договор, пока каждая его строчка не станет абсолютно понятной, рассказал NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. Эксперт призвал тщательно проверять все условия договора, график платежей, отсутствие скрытых комиссий и обращать внимание на полную стоимость кредита.

Пока каждая строчка в договоре не будет вам абсолютно понятна, ничего не подписывайте. Принимайте во внимание только то, что напечатано на бумаге. Изучите договор, проверьте график платежей (если это кредит), убедитесь, что вас устраивают все условия, нет скрытых платежей. Обратите внимание на полную стоимость кредита. Если даже нумерация страниц в договоре «съехала» — не подписывайте, пока ее не исправят, — сказал Семов.

Эксперт отметил, что, когда вы приходите в банк, ваша главная задача — получить понятную и выгодную для вас услугу, а задачей сотрудника часто бывает еще и выполнить план продаж. Поэтому главный принцип во взаимодействии с банком — не торопиться, добавил он.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая рассказала, что условия кредита могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Это может быть обусловлено как положениями кредитного договора или дополнительного соглашения, так и действиями самого заемщика. Если заемщик допускает просрочку платежей, перестает соответствовать условиям льготного кредитования либо просит банк о рефинансировании или реструктуризации кредита, банк предлагает новые условия, которые учитывают текущую ситуацию заемщика, пояснила эксперт.