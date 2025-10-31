Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя

Банки начали массово менять условия по кредитам, не ставя в известность клиентов. При этом они могут менять сроки, ставки и даже размер ежемесячного платежа. Однако ответственность за это лежит на самих гражданах: редко кто досконально изучает кредитный договор. NEWS объясняет, что делать, если банк изменил условия по займу.

Почему банки могут менять условия по кредитам

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова напомнила NEWS.ru про золотое правило при получении кредита: всегда читайте договор перед подписанием.

По ее словам, многие заемщики даже не открывают документ, ограничиваясь лишь подписью в нужной графе. Другие, пытаясь разобраться в условиях, слышат от сотрудников банка: «Это стандартная форма, ничего изменить нельзя».

Главная ловушка, по мнению эксперта, заключается в том, что важные пункты — например, о праве банка изменить условия кредита, часто скрываются не в индивидуальных условиях, а в общих разделах договора, которые редко кто внимательно изучает.

Насколько законны действия банков

Формально банк прав: если клиент нарушил условия договора, не выполнил своих обязательств, то кредитная организация вправе при наличии такого пункта изменить условия кредитования. Другое дело, что часто размер «санкций» многократно превышает тяжесть нарушения.

Если в индивидуальных условиях кредитования получение клиентом определенных услуг прописано в пункте договора, то есть эти услуги являются существенными и влияют на условия кредитования — при отказе от таких услуг банк вправе даже повышать ставку, уточнила Белянчикова. Прежде всего к таким услугам относится «личное страхование» и «гарантия снижения ставки по кредиту». Хотя бывают случаи, когда срок действия оплаченной «гарантии снижения ставки» закончился, а заемщика не предупредили.

«Часто заемщикам предлагают в рекламе заманчивые предложения по ставкам. По закону банки обязаны доносить до клиента информацию о полной стоимости кредита, но на практике умалчивают про дополнительные расходы: страховку, комиссии за обслуживание счета и т. д.», — пояснил NEWS.ru председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России», гендиректор инвесткомпании «Диалот» Егор Диашов. И это не часть кредита, а навязанные услуги, без которых часто получить кредит невозможно, уточнил он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что делать, если банк изменил условия кредитования

В случае изменения условий договора необходимо идти и «обсуждать ситуацию» с банком, считает Белянчикова. Достаточно часто это помогает прийти к компромиссу. А вот если банк начинает вести себя по-настоящему «неклиентоориентированно», можно досрочно погасить кредит — «просто так или через схему рефинансирования», подчеркнула эксперт. Тем более что в условиях снижения ключевой ставки ЦБ проценты по кредитам физлицам тоже имеют тенденцию к снижению, добавила она.

Действительно, банк может в одностороннем порядке изменить условия, если такая возможность прямо предусмотрена в договоре, напомнил NEWS.ru руководитель АКГ АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опора России» Сергей Елин.

«Отсюда вытекает настоятельная рекомендация всем заемщикам — внимательно читать договор перед подписанием. Если возникают сомнения в правильности понимания положений, стоит обратиться за разъяснением к юристу», — пояснил он.

Важно также строго соблюдать условия договора со своей стороны, поскольку чаще всего изменение условий банком является следствием нарушений со стороны заемщика, например, просрочки платежей по кредиту. Даже незначительная задержка может стать основанием для пересмотра условий, если это предусмотрено договором, резюмировал Елин.

Куда заемщикам обращаться за помощью

Егор Диашов советует обращаться в Центробанк или в Роспотребнадзор при условии нарушения банком прав клиента. Также можно попросить консультацию у юриста, который специализируется на финансовых вопросах. Он даст рекомендации и составит претензию к банку.

«Если банк не идет навстречу и условия стали невыгодными, наверное, стоит рассмотреть возможность перевода долга в другой банк, который предложит более выгодные условия», — заключил Диашов.

