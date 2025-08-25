Как банки обманывают людей по вкладам и кредитам: это должен знать каждый

В России собираются резко повысить штрафы банкам за нарушение прав потребителей. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Рассказываем, как сегодня банки обманывают клиентов при оформлении кредитов и как заемщики могут этого избежать.

Какое наказание грозит банкам за нарушение прав клиентов

Депутаты хотят увязать размер штрафа с объемом собственного капитала банка, а не с уставным, а это в десятки раз повышает потенциальные выплаты.

Сейчас за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере защиты прав потребителей размер штрафа составляет до 0,1% размера уставного капитала банка и не более 1 млн рублей. А за неисполнение предписаний — до 1% размера уставного капитала кредитной организации, но не более 10 млн рублей.

Законопроект, прошедший первое чтение в Госдуме, предполагает повышение штрафа до 0,1% размера собственных средств банка (не менее 100 тыс. рублей) и до 1% размера собственных средств (не менее 1 млн рублей) за неисполнение предписаний. То есть с принятием закона штрафы могут достичь миллиардов рублей.

Точные суммы будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной банком в результате нарушений. Кроме того, будет учитываться число совершенных кредитной организацией операций, сделок и договоров об оказании финансовых услуг.

Текущий размер штрафов не сильно мотивирует банки играть по правилам, считают авторы инициативы. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в одном из финучреждений удалось обнаружить 22 тысячи случаев неправильного расчета полной стоимости кредита (ПСК).

Как банки отреагировали на законопроект о мегаштрафах

Банкиры выступили против введения новых штрафов, поскольку они, по их словам, способны дестабилизировать деятельность кредитных организаций и отразиться на вкладчиках. Во многом они связывают такой эффект с отсутствием четких критериев для определения итоговой суммы наказания.

Со своей стороны банки предлагают ограничить штрафы за нарушения суммой в 250 млн рублей и за неисполнение предписаний — 500 млн рублей, ужесточить наказание точечно за навязывание дополнительных услуг и неверный расчет ПСК, применять штраф только после обсуждения с регулятором и потенциальным нарушителем.

Как банки сегодня могут обманывать клиентов

Навязывают дополнительные услуги

Одна из самых распространенных жалоб клиентов — на навязывание банками дополнительных платных услуг или предустановленное согласие заемщика на ненужные сервисы и комиссии. Это могут быть дополнительные страховки, договор с негосударственным пенсионным фондом, консультации юристов, врачей и даже астрологов. Банк может взимать комиссии за выдачу денег в кассе, за снятие налички в банкомате, за предоставление рассрочки выплаты кредита и т. п.

Меняют условия кредита без уведомления клиента

Клиенты часто жалуются, что банки без их ведома повышают ставки по текущим кредитам. Договор может давать банку право изменять условия кредитования. Но если не указано, когда и в каких случаях это возможно, то это нарушение ч. 1 ст. 29 закона о банках. Тогда положение об изменении процента неправомерно.

Если в вашем кредитном договоре процентная ставка фиксированная и ее изменение не предусмотрено изначально, по закону платежи стать больше не могут.

Скрывают реальные условия низкой ставки

Еще одна популярная банковская уловка — нарушение условий, при которых действует пониженная ставка. Допустим, банк выдает кредит клиенту под условные 10% годовых. Однако такая ставка будет действовать только при заключении договора страхования, стоимость которого составляет, к примеру, 30% от суммы кредита.

Для клиента, не купившего страховку, ставка автоматически увеличивается, скажем, до 25–30%.

«С другой стороны, оформление дорогостоящей страховки также увеличивает тело долга. Таким образом, на практике экономии фактически не получается, более того, заемщик может даже переплатить, если соберется закрыть кредит досрочно», — рассказывает NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Некоторые банки оформляют предложения о кредитах так, чтобы «особые» условия пониженной ставки клиент не заметил (например, пишут мелким шрифтом о необходимости оплаты допуслуг). Такой подход вводит клиентов в заблуждение и считается нарушением в сфере конкуренции.

Не дают время на изучение договора

Общие условия кредитования в конкретном банке можно скачать с сайта или запросить у менеджера, и тут время на их изучение не ограничено.

Если подана заявка и составлены индивидуальные условия договора, клиент имеет право изучать кредитный договор в течение пяти дней. Он может забрать его с собой домой и проконсультироваться с юристом — за эти пять дней банк не может ничего менять в тексте договора.

Поспешное подписание договора может привести к неприятным для заемщика последствиям, в том числе неожиданным комиссиям, изменению процентной ставки, дополнительным платным услугам, высоким штрафам и т. п.

При этом банки могут торопить клиента, специально создавая обстановку для быстрого принятия решения.

Завышают размер штрафов и неустоек

По словам владельца юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антона Палюлина, банки могут нарушать права потребителей и после заключения договора. В частности, они злоупотребляют своим правом на взыскание неустойки за просрочку платежа. «Часто размер неустойки, прописанный в договоре, является завышенным и может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ как несоразмерный последствиям нарушения до двойной ключевой ставки Банка России», — говорит собеседник NEWS.ru.

Другой пример — начисление процентов и штрафов на уже начисленные проценты (сложные проценты), что в большинстве случаев признается незаконным на основании п. 2 ст. 317.1 ГК РФ и разъяснений Верховного суда РФ. «Банки могут начислять сложные проценты только на вклад, но никак не на кредит», — объясняет Палюлин.

Также банки нередко нарушают порядок информирования о задолженности, не отправляя клиенту претензионные письма, а затем предъявляя к взысканию многолетнюю задолженность с огромными штрафными санкциями.

Как не стать жертвой банковских уловок

Первый и самый очевидный способ — внимательно читать договор — так, чтобы у вас не осталось сомнений ни по одному пункту. «Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Если вы спросите напрямую, сотрудники банка никогда не будут вам врать, ведь это нарушает закон», — советует Гусятникова.

Сейчас все дополнительные услуги, которые не влияют на стоимость кредита, должны быть прописаны в отдельном заявлении. «Вы можете просто его не подписывать, и это никак не повлияет на условия кредита», — советуют в Центробанке.

От ненужных и навязанных услуг можно отказаться в течение 30 дней (так называемый период охлаждения). Если заемщик еще не успел воспользоваться такой услугой, банк обязан вернуть ее полную стоимость. Если оказана часть услуги — сумма возврата будет уже ниже. Для того чтобы отказаться от допуслуги, нужно подать заявление через сайт или мобильное приложение банка или МФО. Средства должны вернуть в течение семи рабочих дней.

После подписания договора необходимо тщательно вести документацию: сохранять все выписки, квитанции об оплате, экземпляр договора, рекомендует Палюлин. «Любые споры о соразмерности неустойки следует решать в судебном порядке, заявляя ходатайство о ее снижении», — говорит он.

При любом нарушении прав клиента первым делом следует обратиться с письменной претензией к руководству банка, а при отсутствии удовлетворительной реакции — с жалобой в Центральный банк РФ (через его онлайн-приемную) и Роспотребнадзор. Эти ведомства наделены полномочиями проводить проверки и выдавать предписания об устранении нарушений, а их ответы могут быть использованы в качестве доказательств в суде, указывает Палюлин.

