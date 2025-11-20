«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка

ООО «Русхимальянс» подал новый судебный иск на 264 млн рублей к российским структурам немецкого банка Commerzbank — АО «Коммерцбанк Евразия» и ООО «Дом на Набережной 2». Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает ТАСС.

Отмечается, что прежде «Русхимальянс» уже сумел добиться решения суда о взыскании €94,92 млн (8,9 млрд рублей) с Commerzbank в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde, которая выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования. В мае и июне 2022 года Linde уведомила компанию о приостановке работ по контракту в связи с санкциями Евросоюза.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с немецкой компанией и направил ей претензию о наличии спора. В итоге суд полностью удовлетворил иск российской организации к Linde и ее структурам на общую сумму 113 млрд рублей.

Ранее «Газпром» подал иск к Linde на сумму около €219 млн (20,6 млрд рублей). В числе ответчиков также значатся компании Pinsent Masons и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs. Слушания по делу начнутся 21 января 2026 года.