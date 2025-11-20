Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:26

«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка

«Русхимальянс» подал новый иск к российским структурам немецкого Commerzbank

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ООО «Русхимальянс» подал новый судебный иск на 264 млн рублей к российским структурам немецкого банка Commerzbank — АО «Коммерцбанк Евразия» и ООО «Дом на Набережной 2». Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает ТАСС.

Отмечается, что прежде «Русхимальянс» уже сумел добиться решения суда о взыскании €94,92 млн (8,9 млрд рублей) с Commerzbank в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde, которая выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования. В мае и июне 2022 года Linde уведомила компанию о приостановке работ по контракту в связи с санкциями Евросоюза.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с немецкой компанией и направил ей претензию о наличии спора. В итоге суд полностью удовлетворил иск российской организации к Linde и ее структурам на общую сумму 113 млрд рублей.

Ранее «Газпром» подал иск к Linde на сумму около €219 млн (20,6 млрд рублей). В числе ответчиков также значатся компании Pinsent Masons и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs. Слушания по делу начнутся 21 января 2026 года.

суды
иски
санкции
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.