20 ноября 2025 в 12:36

В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает

Депутат Бессараб: никотинсодержащая продукция продается не только в вейп-шопах

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Продукция, содержащая табак и никотин, продается не только в вейп-шопах, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что это может стать причиной, по которой запрет на посещение специализированных магазинов подростками окажется бессмысленным.

В супермаркетах тоже есть никотинсодержащая продукция, она продается, но не рекламируется, она за закрытыми стендами. Вместе с тем, мы же не можем запретить привести ребенка в магазин. Редко, когда торговая точка продает исключительно один вид продукции. Главное, чтобы табак не продавали детям, — подчеркнула Бессараб.

Депутат призвала запретить вейпы на территории всей России. По ее словам, взрослые также сталкиваются с трагическими последствиями курения.

Ранее пульмонолог Ольга Цагараева рассказала, что родителям важно в спокойном тоне предупреждать детей об опасности вейпов. Она призвала не использовать угрозы или запреты в таких профилактических беседах.

