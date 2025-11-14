Нарколог дал советы, как избавиться от никотиновой зависимости

Никотиновые пластыри могут помочь в борьбе с курением, рассказал Pravda.Ru врач-нарколог и психиатр Василий Шуров. Он отметил, что зависимость от курения является не только психологической, но и физической.

Некоторым помогают никотиновые пластыри: они уменьшают дозу постепенно, и мозг не так резко реагирует на ее отсутствие. Самое тяжелое — абстиненция, которая у части людей длится месяцами и сопровождается очень сильным желанием курить, — рассказал Шуров.

По словам нарколога, отказ многим дается тяжело, так как организм требует новую дозу никотина. Он отметил, что лучше не откладывать процесс отказа от курения.

Ранее врач Сергей Авдеев рассказал, что, чтобы заработать хроническую обструктивную болезнь легких, необходимо выкуривать по пачке сигарет в день на протяжении 10 лет. Он отметил, что чаще всего ХОБЛ диагностируют мужчинам старше 50–60 лет.