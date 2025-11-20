Гуляйполе, Волчанск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 ноября? Что происходит у Волчанска, Варачино, Гуляйполя, Гришино, Константиновки, Новопавловки, Покровска, Синельниково, Затишья, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются к восточным границам Гуляйполя. Также сообщается о взятии под огневой контроль участка трассы Гуляйполе — Малиновка, уточнили военкоры.

«Параллельно войска РФ усиливают давление на северо-восточных и северных подступах к Гуляйполю, есть продвижение в районе Затишья, идут бои в Новом Запорожье. ВС РФ продвигаются на северо-западных окраинах Новопавловки, держат под контролем северную часть села. На Покровском направлении войска РФ занимают новые позиции в садовом товариществе на подступах к Гришино. В Мирнограде ВС РФ продвигаются в направлении центрального района, сообщается об установлении контроля ВС РФ в южной части города. На Добропольском участке идут бои в Родинском, есть успехи в районе Сухецкого и Суворово, а также в Шахово», — говорится в публикации.

WarGonzo также пишет, что на Константиновском направлении идут бои в Иванполье и в южной части Константиновки.

«На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в восточной части Красного Лимана, а также западнее Ямполя. На Северском участке сообщается об успехах в Выемке и Ивано-Дарьевке, в самом Северске войска РФ активно наступают в центральной части города. Также сообщается, что на Купянском участке противник контратакует по периметру Купянска от Голубовки до Осиново. Восточнее идут бои у Степовой Новоселовки и Песчаного. Также ВС РФ продвигаются в Волчанске. Идут бои за Лиман южнее Синельниково. Восточнее продолжаются столкновения в районе Амбарного и Отрадного. Противник безуспешно контратаковал в районе Алексеевки и Варачино», — добавили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что на Сумском направлении продолжаются позиционные бои. Также, по данным военкоров, в районах Андреевки и Варачино комплексным огневым поражением уничтожены боевые группы ВСУ и украинских пограничников.

«На Теткинском и Глушковском участках наши расчеты FPV и артиллерия били по ВСУ в районах Искрисковщины. На Харьковском направлении ГрВ „Север“ выдавливает ВСУ из Волчанска. Идет расширение зоны контроля у Двуречанского и в районе Синельниково. Противник оценивает эти действия как попытку оттянуть резервы ВСУ от Купянска. Южнее Купянска ГрВ „Запад“ сообщает о продвижении на Богуславском направлении в направлении н. п. Новоплатоновка. На Покровском (Красноармейском) направлении противник вынужден признать, что в северо-западной части города наши войска закрепились и продолжают штурмовать со стороны Покровска и вдоль железной дороги уже в направлении Гришино, где противник хотел выстроить новую линию обороны. В Мирнограде (Димитрове) по ВСУ наши бьют ФАБ-3000», — пишут «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

По информации Telegram-канала «Дневник десантника», на Харьковском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям нацгвардии и по погранотряду ВСУ в нескольких населенных пунктах: Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное.

«В районе населенного пункта Охримовка Харьковской области ВС РФ вскрыли и уничтожили расчет БПЛА противника, который проводил атаки на гражданский автотранспорт на трассе Шебекино — Волоконовка Белгородской области. На юге Волчанска мы продвигаемся в частном секторе. В лесопосадках вокруг города производим зачистку. Западнее Синельниково в лесу в ходе продвижения штурмовики ВС РФ заняли три опорника врага», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

