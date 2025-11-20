Жительницу ЯНАО приговорили к трем годам колонии за нападение с ножом

В ЯНАО 38-летнюю жительницу Ямальского района приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за нападение с ножом на знакомого, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Согласно данным следствия, летом 2025 года осужденная в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужчиной. В ходе конфликта она ударила его ножом в спину и грудь.

Действия женщины квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Помимо основного наказания, суд назначил ей ограничение свободы на год и шесть месяцев.

