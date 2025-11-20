Ветеран ЦСКА заявил, что не верит в победу команды в дерби со «Спартаком»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru заявил, что «Спартак» имеет хорошие шансы в дерби против армейцев, тем более после отставки главного тренера Деяна Станковича. Он считает, что экс-наставник красно-белых вносил нервозность в команду.

Мне кажется, что «Спартак» будет более мотивирован. Станкович вносил в команду нервозность. Сейчас ребята успокоятся и все пойдет. А там они очень неплохие! У них даже командная игра появилась в тот момент, когда Станкович сидел на трибунах и не мешался. Плюс у себя на стадионе. «Спартак» и так неплохо играет в последних играх, а здесь еще и ребята захотят проявить себя при своих трибунах. Если ЦСКА удастся сыграть вничью — будет уже хорошо, — заявил Пономарев.

Он также добавил, что «Спартаку» тоже вряд ли удастся победить. По мнению Пономарева, встреча завершится со счетом 0:0 или 1:1.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи в 16:45 по мск. После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками, а ЦСКА расположился на втором месте с 33 баллами.

