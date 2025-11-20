Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:43

«Взяли и придумали»: Малышева похвалила индийских ученых за полки для обуви

Телеведущая Малышева похвалила изобретателей обувных полок с УФ-лампой

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Индийские ученые предложили на полках для обуви устанавливать ультрафиолетовые лампы, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!». По ее словами, УФ-излучение убивает грибок, из-за которого обувь начинает вонять.

Мы очень любим ученых, которые любят науку. <...> Взяли и придумали полку, чтобы не воняло, — сказала врач.

Малышева уточнила, что исследователи из Индии были удостоены за это открытие Шнобелевской премии, вручаемой за сомнительные достижения в науке. При этом телеведущая подчеркнула, что многие из тех, кто получили эту награду, занимались жизненными проблемами людей, и похвалила индийских медиков.

Ранее врач-инфекционист Наталья Турская заявила, что экстракты ромашки и календулы не уничтожают хламидии. По ее словам, эти средства могут лишь незначительно уменьшить воспаление или облегчить чувство дискомфорта.

До этого невролог Марианна Джикия рассказала, что выпивать алкоголь при головной боли якобы для расширения сосудов — это серьезная ошибка. Она предупредила, что такой способ борьбы с мигренью грозит летальным исходом.

