Инфекционист развеял устоявшийся миф о лечении хламидиоза

Экстракты ромашки и календулы не оказывают губительного воздействия на хламидии, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская. По ее словам, они способны лишь незначительно снизить воспалительный процесс или устранить ощущение дискомфорта.

Вопреки распространенному мнению, ромашка, календула и другие растения могут слегка уменьшить воспаление или снять дискомфорт, но они не уничтожают Chlamydia trachomatis. Инфекция остается в организме и продолжает развиваться. При этом некоторые женщины используют настойку йода, марганцовку или даже уксус. Такие агрессивные средства раздражают слизистую, вызывают ожоги и микротрещины, облегчая бактериям проникновение в ткани, — отметила Турская.

Ранее дерматолог-венеролог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Марина Русак заявила, что недолеченная гонорея может вызвать серьезные осложнения. По ее словам, мужчины сталкиваются с угрозой простатита и сепсиса. У женщин, уточнила врач, запущенная форма болезни может негативно повлиять на репродуктивную функцию.