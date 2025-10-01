Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 06:20

Врач раскрыла, чем опасна недолеченная гонорея

Венеролог Русак: недолеченная гонорея у мужчин чревата простатитом и сепсисом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недолеченная гонорея может привести к различным осложнениям, включая развитие простатита и сепсиса у мужчин, заявила NEWS.ru дерматолог-венеролог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Марина Русак. По ее словам, запущенная форма болезни у женщин может негативно сказаться на их репродуктивной функции.

Если гонорею не выявить и не лечить, инфекция может приводить к серьезным последствиям. У женщин могут возникнуть воспалительные заболевания органов малого таза (сальпингит, оофорит), которые повышают риск бесплодия, внематочной беременности и хронических болей. У мужчин — простатит, эпидидимит и снижение фертильности. В обоих случаях — гонококковый сепсис, поражения суставов и кожи, осложнения при беременности, передача инфекции ребенку во время родов (гонобленнорея новорожденного), — подчеркнула венеролог.

Ранее Русак предупредила, что у женщин гонорея часто протекает бессимптомно. По ее словам, в 30–50% случаев инфекция не проявляется клинически, что выше аналогичных показателей среди мужчин. Врач также отметила, что при половом контакте без использования барьерных методов защиты риск заражения составляет 50–60%.

