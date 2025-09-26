Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 05:20

Врач перечислила симптомы гонореи у мужчин и женщин

Венеролог Русак: у женщин гонорея протекает без симптомов в 30–50% случаев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У женщин гонорея протекает бессимптомно в 30–50% случаев, что превышает аналогичные показатели у мужчин, заявила NEWS.ru врач — дерматолог-венеролог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Марина Русак. По ее словам, при половом контакте с инфицированным партнером без барьерной защиты риск заражения составляет 50–60%.

Гонорея — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria gonorrhoeae (гонококк). Она передается преимущественно половым путем и поражает слизистые оболочки мочеполовой системы, прямой кишки, горла и глаз. Важно понимать, что у 30–50% женщин и 10% мужчин гонорея может протекать бессимптомно, оставаясь источником заражения для партнеров, — пояснила Русак.

Врач предупредила, что признаки гонореи у женщин и мужчин могут значительно отличаться. По ее словам, у женщин симптомы иногда бывают смазанными, что затрудняет выявление заболевания. Она указала на возможные выделения из влагалища, учащенное мочеиспускание, боли в нижней части живота и кровянистые выделения между менструациями.

У мужчин гонорея чаще всего проявляется жжением и болью при мочеиспускании, слизисто-гнойными выделениями из уретры, покраснением и отеком наружных половых органов. При этом у мужчин, как и у женщин, может наблюдаться зуд в анальном отверстии, — заключила Русак.

Ранее акушер-гинеколог Рафиса Кунафина заявила, что наиболее эффективным методом профилактики сифилиса является использование презерватива. По словам специалиста, латексные и полиуретановые контрацептивы обладают высокой степенью надежности.

