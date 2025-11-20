Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики

Сокращение объемов теневого сектора экономики станет одной из ключевых целей для Министерства финансов в 2026 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии ФНС. Соответствующее поручение было получено от правительства и президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Силуанов подтвердил, что снижение доли нелегальных и полулегальных экономических операций действительно является приоритетом на предстоящий период. Он подчеркнул, что данная работа будет проводиться в строгом соответствии с полученными официальными директивами.

Действительно, на следующий год задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и президент такие поручения дали, — сказал Силуанов.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам призвал усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Он подчеркнул, что это создаст справедливые и прозрачные условия для развития бизнеса. Кроме того, данные меры позволят получить дополнительные доходы для федерального бюджета.

Вместе с тем Путин заявил о необходимости баланса между макроэкономической стабильностью и поддержкой экономики. Он отметил, что власти совместно с бизнес-сообществом обсуждали меры по борьбе с инфляцией, стремясь избежать ее переохлаждения.