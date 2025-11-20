Белоусов провел переговоры с зампредом военного совета КНР в Москве

В Москве состоялись переговоры министра обороны России Андрея Белоусова с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Визит китайской делегации стал частью регулярного диалога двух стран в сфере обороны.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юся в рамках визита китайской делегации в Москву, — говорится в сообщении.

Ранее Чжан Юся выразил мнение, что России и Китаю необходимо продвигать отношения между вооруженными силами. Чжан Юся отметил, что накануне встречи министры обороны России Андрей Белоусов и КНР Дун Цзюнь провели в Пекине «очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений».

До этого Минобороны России сообщило, что Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Там его встретила рота почетного караула и оркестр у здания Центрального военного совета КНР, глава Минобороны Китая Дун Цзюнь сказал приветственные слова. В рамках поездки Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.