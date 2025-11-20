Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:53

Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе

В Москве школьник получил травмы в ходе химического эксперимента

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ученик московской школы получил химический ожог головы во время опасного эксперимента, сообщил Telegram-канал «112». Подросток смешал химическое вещество с алюминиевой фольгой.

Опыт вызвал бурную реакцию с последующим хлопком и травмированием, говорится в сообщении. Пострадавший с ожогами волосистой части головы, затылочной области и шеи был экстренно госпитализирован.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о случае отравления газом среди учащихся местной школы в процессе учебных занятий. Согласно предоставленной информации, на уроке биологии подростки ощутили запах, похожий на бытовой газ, после чего у них начались головные боли, а у одной из школьниц случился обморок.

Кроме того, в подмосковном Серпухове 11-летний школьник получил травмы при обрушении пола на втором уровне торгового центра. Несовершеннолетний был доставлен в отделение реанимации. Происшествие случилось вечером 18 ноября, когда группа детей находилась на фудкорте: одна из девочек попросила знакомого мальчика поднять упавшую на первый уровень помаду.

