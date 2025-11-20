Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе

Ученик московской школы получил химический ожог головы во время опасного эксперимента, сообщил Telegram-канал «112». Подросток смешал химическое вещество с алюминиевой фольгой.

Опыт вызвал бурную реакцию с последующим хлопком и травмированием, говорится в сообщении. Пострадавший с ожогами волосистой части головы, затылочной области и шеи был экстренно госпитализирован.

