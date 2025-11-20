Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 15:54

Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве

Взорвавшего машину полковника в Москве Серебрякова приговорили к 25 годам

Евгений Серебряков Евгений Серебряков Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Второй Западный окружной военный суд огласил приговор Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля полковника ГРУ в Москве летом 2024 года, сообщает ТАСС. Ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупный штраф.

Признать Евгения Серебрякова виновным и назначить наказание в виде 25 лет колонии, а также штрафа в размере 1 млн рублей, — сказал судья.

По данным СК, в июле 2024 года осужденный заложил бомбу под днище автомобиля, который принадлежал полковнику ГРУ Минобороны. Серебряков покинул Россию в день теракта, но был задержан и выдворен из Турции. За совершение покушения украинские кураторы пообещали ему денежное вознаграждение и помощь в оформлении нового гражданства.

Ранее сообщалось, что Серебряков передавал на Украину личные данные российских военных. Прокурор требовал для него 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме и штрафом в 1 млн руб.

До этого стало известно, что Серебрякова завербовали через онлайн-игру. Организаторы специально выискивали в чатах тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ. Вербовка произошла в Mobile Legends: Bang Bang, после чего общение перешло в приватный мессенджер WireMin.

