Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 04:11

Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре

Подрывника автомобиля полковника ВС РФ завербовали в игре Mobile Legends

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков оказался вовлечен в организацию взрыва машины полковника ВС РФ через онлайн-игру, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Вербовка произошла в Mobile Legends: Bang Bang, после чего общение перешло в мессенджер WireMin.

В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым и вовлекли для совершения террористических актов. В дальнейшем общение шло через приватный мессенджер WireMin, — сказано в сообщении.

Ранее Серебряков полностью признал свою вину. При этом он заявил, что мог бы реализовать свой преступный замысел в более значительных масштабах.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД. К преступлению был причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.

Кроме того, в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвинили в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.

вербовка
игры
подрывы
диверсанты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Атака ВСУ на Москву ночью 30 октября: взрывы и закрытые аэропорты
Азербайджан ликвидировал представительство BBC в стране
Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном
Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия
Россиянам объяснили, кому молиться в случае издевательств на работе
Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре
Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы
Число летевших на Москву беспилотников достигло шести
Во Внуково и Домодедово отменили все полеты
«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж
Работа четырех российских аэропортов остановлена
Пластический хирург развеял главные мифы о блефаропластике
Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах
ВСУ попытались атаковать Москву
Украина решила закрыть свое посольство на Кубе
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.