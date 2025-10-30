Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре

Экс-аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков оказался вовлечен в организацию взрыва машины полковника ВС РФ через онлайн-игру, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Вербовка произошла в Mobile Legends: Bang Bang, после чего общение перешло в мессенджер WireMin.

В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым и вовлекли для совершения террористических актов. В дальнейшем общение шло через приватный мессенджер WireMin, — сказано в сообщении.

Ранее Серебряков полностью признал свою вину. При этом он заявил, что мог бы реализовать свой преступный замысел в более значительных масштабах.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД. К преступлению был причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.

Кроме того, в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвинили в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.