Обвиняемый в теракте против полковника в Москве полностью признал вину

Обвиняемый в организации взрыва автомобиля полковника на севере Москвы полностью признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания. Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков заявил, что мог бы реализовать свой преступный замысел в более значительных масштабах.

Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий, — сказал Серебряков.

Подсудимый проходит по нескольким статьям УК РФ, включая приготовление к террористическому акту и незаконное обращение со взрывчатыми веществами. Следствие установило, что вербовка Серебрякова произошла через онлайн-игру, где с ним связались неустановленные координаторы.

По данным следствия, преступники планировали серию терактов против представителей силовых структур в Москве и области. Координаторы обещали фигуранту дела эвакуацию на Украину и получение гражданства после выполнения всех запланированных преступных акций.

Инцидент с подрывом автомобиля произошел в июле 2024 года на Синявинской улице столицы. Сообщник обвиняемого привел в действие самодельное взрывное устройство в момент, когда Серебряков уже покинул место преступления.

Ранее силовики пресекли попытку теракта в Магаданской области. Подозреваемые, которых ранее задерживали за браконьерство, готовили поджог здания погрануправления службы безопасности и отравление сотрудников.