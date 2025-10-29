Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 16:07

Обвиняемый в теракте против полковника в Москве полностью признал вину

Серебряков признал вину в подрыве автомобиля полковника на севере Москвы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Обвиняемый в организации взрыва автомобиля полковника на севере Москвы полностью признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания. Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков заявил, что мог бы реализовать свой преступный замысел в более значительных масштабах.

Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий, — сказал Серебряков.

Подсудимый проходит по нескольким статьям УК РФ, включая приготовление к террористическому акту и незаконное обращение со взрывчатыми веществами. Следствие установило, что вербовка Серебрякова произошла через онлайн-игру, где с ним связались неустановленные координаторы.

По данным следствия, преступники планировали серию терактов против представителей силовых структур в Москве и области. Координаторы обещали фигуранту дела эвакуацию на Украину и получение гражданства после выполнения всех запланированных преступных акций.

Инцидент с подрывом автомобиля произошел в июле 2024 года на Синявинской улице столицы. Сообщник обвиняемого привел в действие самодельное взрывное устройство в момент, когда Серебряков уже покинул место преступления.

Ранее силовики пресекли попытку теракта в Магаданской области. Подозреваемые, которых ранее задерживали за браконьерство, готовили поджог здания погрануправления службы безопасности и отравление сотрудников.

Россия
суды
теракты
взрывы
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.