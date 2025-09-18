Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 19:20

Браконьеры попытались поджечь здание ФСБ и отравить силовиков

ФСБ предотвратила попытку поджога погрануправления в Магадане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силовики пресекли попытку теракта в Магаданской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Подозреваемые, которых ранее задерживали за браконьерство, готовили поджог здания погрануправления службы безопасности и отравление сотрудников.

Органами безопасности Магаданской области пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, совершивших приготовление к террористическому акту, — сказано в сообщении.

По данным следствия, задержанные хотели поджечь здание погрануправления. Они также распылили химическое вещество через забор, что повлекло ущерб имуществу и угрозу жизни людей, а также изготовили три емкости с воспламеняющейся смесью. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту, подозреваемые дали признательные показания.

Ранее в Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма. По данным ФСБ, молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций.

ФСБ
теракты
Магадан
поджоги
отравления
