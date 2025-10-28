Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:49

ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД, пишет ТАСС. К преступлению причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя.

Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, — сказано в сообщении.

Украинские спецслужбы завербовали молодого человека через мессенджер Telegram. По предварительным данным, он снял квартиру напротив дома сотрудника МВД, чтобы следить за ним и выяснить, на какой машине тот ездит. Для покушения молодой человек получил через тайник детали самодельной бомбы.

Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов. По информации ФСБ, он собирался установить ее под машину полицейского. После взрыва юноша планировал уехать в Европу.

Задержанный признался в подготовке теракта. Следователи ФСБ возбудили против него уголовные дела о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатки.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвиняют в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.

