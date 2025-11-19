Совершивший теракт Серебряков сливал украинцам данные российских военных

Обвиняемый в покушении на полковника ГРУ Евгений Серебряков передавал на Украину личные данные российских военных, сообщает «Коммерсант». Во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по делу Серебрякова, прокурор потребовал для него 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме и штрафом в 1 млн руб.

Следствие также установило, что Серебряков связывался с украинскими блогерами под псевдонимом Вивальди и отправил им данные 30 человек, среди которых были сотрудники главного вычислительного центра Минобороны. Адвокат обвиняемого Владимир Семенцов просил суд проявить снисхождение, поскольку подсудимый полностью признал вину и сознался в подготовке другого нападения — на сотрудника СКР.

В июле 2024 года обвиняемый заложил бомбу под днище автомобиля, который принадлежал полковнику ГРУ Минобороны, в результате взрыва ему оторвало ступни ног. Серебряков покинул Россию в день теракта, но был задержан и выдворен из Турции. За совершение покушения украинские кураторы пообещали ему денежное вознаграждение и помощь в оформлении нового гражданства.

Ранее стало известно, что Серебрякова завербовали через онлайн-игру. Организаторы специально выискивали в чатах тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ. Вербовка произошла в Mobile Legends: Bang Bang, после чего общение перешло в приватный мессенджер WireMin.