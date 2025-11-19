Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:31

Совершивший теракт Серебряков сливал украинцам данные российских военных

Взорвавший полковника ГРУ Серебряков передавал Украине информацию о ВС РФ

Евгений Серебряков Евгений Серебряков Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Обвиняемый в покушении на полковника ГРУ Евгений Серебряков передавал на Украину личные данные российских военных, сообщает «Коммерсант». Во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по делу Серебрякова, прокурор потребовал для него 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме и штрафом в 1 млн руб.

Следствие также установило, что Серебряков связывался с украинскими блогерами под псевдонимом Вивальди и отправил им данные 30 человек, среди которых были сотрудники главного вычислительного центра Минобороны. Адвокат обвиняемого Владимир Семенцов просил суд проявить снисхождение, поскольку подсудимый полностью признал вину и сознался в подготовке другого нападения — на сотрудника СКР.

В июле 2024 года обвиняемый заложил бомбу под днище автомобиля, который принадлежал полковнику ГРУ Минобороны, в результате взрыва ему оторвало ступни ног. Серебряков покинул Россию в день теракта, но был задержан и выдворен из Турции. За совершение покушения украинские кураторы пообещали ему денежное вознаграждение и помощь в оформлении нового гражданства.

Ранее стало известно, что Серебрякова завербовали через онлайн-игру. Организаторы специально выискивали в чатах тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ. Вербовка произошла в Mobile Legends: Bang Bang, после чего общение перешло в приватный мессенджер WireMin.

Евгений Серебряков
теракты
Украина
суды
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
В РПЦ придумали, как поступить с «лишними» эмбрионами
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.