20 ноября 2025 в 15:54

Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли

Путин: герои СВО работают в органах управления авиацией

Владимир Путин и Андрей Никитин Владимир Путин и Андрей Никитин Фото: kremlin.ru
Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России, занимают значимые должности в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил их работу в органах управления «Аэрофлота» и Федерального агентства по воздушному транспорту во время встречи с главой Минтранса Андреем Никитиным в День работника транспорта, сообщается на сайте Кремля.

Я смотрю, у вас в сфере воздушного транспорта ребята работают уже, герои России, участники СВО. На хорошем уровне. <...> Прямо в административных органах управления. И «Аэрофлота», и Федерального агентства по воздушному транспорту, — сказал Путин.

Никитин подтвердил слова президента и подчеркнул, что в авиаотрасли появилась новая специальность — оператор беспилотного воздушного судна. Министр также упомянул, что работа по этому направлению продолжится.

Ранее Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» провел параллель между участниками СВО и защитниками Сталинграда. Президент подчеркнул, что современные бойцы, как и их предшественники, осознают, что за ними стоит вся Россия.

