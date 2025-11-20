Закон об эвтаназии бездомных собак приняли в российском регионе В Красноярском крае приняли закон об эвтаназии бездомных собак

В Красноярском крае приняли закон, позволяющий проводить эвтаназию бездомных собак с 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба регионального Заксобрания. Усыплять будут также переносчиков опасных болезней и тех животных, которые нападали на людей.

В Красноярском крае принят закон об обращении с животными. На сессии принят новый закон, который вступит в силу с 1 января 2026 года, — сказано в сообщении.

Главное изменение — появилось новое понятие: «немотивированная агрессивность». Речь идет о нападении собак без какой-то угрозы или провокации со стороны людей или других животных, и в итоге наносит вред здоровью или может угрожать жизни.

Отловленных животных теперь будет проверять специальная комиссия. В нее входят ветеринар, представитель города, сотрудник приюта и кинолог — они вместе будут решать, насколько животное опасно и что делать дальше.

Бродячих собак будут отправлять в пункты временного содержания на месяц. Там их осмотрят, привьют, стерилизуют и поставят метки. Если выяснится, что зверь переносит опасные инфекции, тяжело болен или проявляет немотивированную агрессию, его усыпят. Спокойных собак разрешат вернуть хозяевам, отдать новым или выпустить туда, где они жили раньше.

Ранее в Березовском районе Красноярского края собаки загрызли 10-летнего мальчика. Ребенок пошел через поле из дома к знакомому пастуху. Они собирались отправиться на выпас скота. СК возбудил уголовное дело о халатности.