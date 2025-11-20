В России появится реестр доверенных турагрегаторов

В России появится реестр доверенных туристических агрегаторов, сообщили в пресс-службе Роскачества. Там уточнили, что запуск проекта запланирован на 2026 год. Такую инициативу предложили в Роскачестве, Минэкономразвития и Росаккредитации, передает ТАСС.

Уже с 2026 года планируется начать вести реестр доверенных онлайн-площадок не только в отрасли онлайн-ретейла, но и в сфере сервисов туристических услуг. Проект был инициирован Роскачеством, Минэкономразвития и Росаккредитацией, — говорится в заявлении.

Методика оценки агрегаторов, согласно которой их будут вносить в реестр, состоит из трех блоков с 26 показателями. Сред них безопасность услуг, открытость и доступность информации, а также базовая информационная безопасность.

Ранее заместитель министра курортов и туризма региона Сергей Гулюк рассказал, что на данный момент в Крыму насчитывается 81 агротуристическое предприятие. Он отметил, что количество таких предприятий выросло в семь раз. По словам Гулюка, интерес путешественников также вырос. Замминистра отметил, что посещаемость полуострова возросла в 10 раз.