20 ноября 2025 в 17:49

Украинец получил огромный тюремный срок за смерть грабителей

Гражданина Украины осудили в Турции на 25 лет тюрьмы за смерть двух грабителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинец Дмитрий Чабан был приговорен к 25 годам заключения за совершение наезда на двух грабителей в Турции, сообщает украинское издание «Страна.ua». Инцидент со смертельным исходом произошел после того, как злоумышленники похитили у мужчины крупную сумму денег.

Согласно материалам расследования, преступники разбили стекло в автомобиле Чабана и произвели несколько выстрелов, после чего завладели его сумкой, в которой находилось €35 тыс. (более 3,2 млн рублей). Попытка скрыться на скутере оказалась неудачной, поскольку пострадавший немедленно начал преследование на собственном авто и совершил наезд.

Несмотря на то что суд принял во внимание факт нападения на украинского гражданина, его действия были квалифицированы как превышение пределов необходимой обороны. В результате судебного разбирательства Чабан был признан виновным и приговорен к 25 годам лишения свободы в турецкой тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянка в Буэнос-Айресе отбилась от грабителя и удерживала его до прибытия полиции. Уточнялось, что злоумышленник с товарищем попытались вырвать у нее из рук телефон, проезжая мимо на мотоцикле.

