Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:26

Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы

Ветеринар Шеляков: кубомедузу можно встретить на территории Австралии и Океании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кубомедузы, представляющие смертельную опасность для человека, обитают преимущественно в теплых морских водах, их можно встретить на территории Австралии и Океании, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, количество смертей от встречи с этими морскими животными превышает число летальных исходов из-за нападения акул.

Кубомедузы водятся в тропических и субтропических соленых водах. Это Австралия и Океания. Несколько раз в год нам приходят печальные известия о гибели людей из-за контакта с этими животными. Нас всех пугают акулами. Но от них, согласно статистике, всего несколько смертей в год. С медузами таких случаев гораздо больше, — пояснил Шеляков.

Ранее сообщалось, что на малайзийском пляже, где от ожога кубомедузы погиб двухлетний российский ребенок, отсутствовали спасательные посты и предупреждающие знаки об опасности. Его отец и мать рассказали, что они не могли даже вызвать скорую помощь.

Эколог и член Общественно-экологического совета в Новороссийске Вениамин Голубитченко ранее заявил, что медузу нельзя трогать из-за яда, который содержится в этом животном. По его словам, даже распространенная в России аурелия может представлять опасность для ребенка.

медузы
животные
ветеринары
Австралия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Залужный не захотел встречаться с серым кардиналом Зеленского
Симоньян призналась, что осталась без волос
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.