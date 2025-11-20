Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы

Кубомедузы, представляющие смертельную опасность для человека, обитают преимущественно в теплых морских водах, их можно встретить на территории Австралии и Океании, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, количество смертей от встречи с этими морскими животными превышает число летальных исходов из-за нападения акул.

Кубомедузы водятся в тропических и субтропических соленых водах. Это Австралия и Океания. Несколько раз в год нам приходят печальные известия о гибели людей из-за контакта с этими животными. Нас всех пугают акулами. Но от них, согласно статистике, всего несколько смертей в год. С медузами таких случаев гораздо больше, — пояснил Шеляков.

Ранее сообщалось, что на малайзийском пляже, где от ожога кубомедузы погиб двухлетний российский ребенок, отсутствовали спасательные посты и предупреждающие знаки об опасности. Его отец и мать рассказали, что они не могли даже вызвать скорую помощь.

Эколог и член Общественно-экологического совета в Новороссийске Вениамин Голубитченко ранее заявил, что медузу нельзя трогать из-за яда, который содержится в этом животном. По его словам, даже распространенная в России аурелия может представлять опасность для ребенка.