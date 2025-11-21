Бабушка рассказала новые подробности смерти малыша от укуса кубомедузы

Сердце двухлетнего российского ребенка не выдержало воздействия яда после укуса кубомедузы в Малайзии, что привело к гибели малыша, сообщила RT бабушка погибшего. По ее словам, внук в свое время уже летал на отдых и у него было крепкое здоровье. У ребенка не было диагностировано аллергий или хронических заболеваний.

Родители мальчика рассказали, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки об опасности и не было спасателей. Первую помощь оказывали другие туристы, которые промыли рану уксусом. Врачи в течение четырех дней боролись за жизнь ребенка.

Ранее появились данные, что двухлетний мальчик из Хабаровска скончался на малайзийском острове Лангкави после укуса ядовитой медузы. Инцидент произошел 15 ноября во время купания, когда опасная кубомедуза ужалила малыша. Хотя его быстро извлекли из воды, на берегу мальчик уже не дышал. Отец ребенка самостоятельно проводил сердечно-легочную реанимацию. Другие отдыхающие помогли доставить пострадавшего в ближайшее медучреждение. Затем мальчика экстренно переправили в больницу и поместили в отделение реанимации.

Ветеринар Михаил Шеляков говорил, что кубомедузы несут смертельную угрозу для людей. По его словам, всего одна взрослая особь при контакте способна убить несколько десятков человек. Яд этих животных может вызывать быстрое развитие паралича дыхания и остановку сердца. Специалист добавил, что реанимационные мероприятия после контакта с кубомедузой часто не дают результата.