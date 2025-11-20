Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Названа главная опасность смертельной кубомедузы

Ветеринар Шеляков: одна кубомедуза способна убить несколько десятков человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кубомедузы представляют смертельную опасность для людей, всего одна взрослая особь при контакте может убить несколько десятков человек, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, яд этих животных способен вызвать быстрый паралич дыхания и остановку сердца.

Кубомедузы считаются одними из самых ядовитых животных на планете. На их теле расположены стрекательные клетки, которые содержат нейротоксины. Считается, что одна взрослая кубомедуза может убить несколько десятков человек. Действие ее яда быстро распространяется и сопровождается параличом дыхания и остановкой сердца. Они красивые, несомненно, у них кубообразное тело, длинные щупальцы. Другое дело, что в воде они почти не видны. Они одинаково опасны для детей и взрослых, — пояснил Шеляков.

Он добавил, что реанимационные мероприятия после контакта с кубомедузой часто оказываются неэффективными. Ветеринар отметил, что шансы выжить зависят от индивидуальной чувствительности, массы человека и возраста.

Ранее сообщалось, что на пляже в Малайзии, где 15 ноября от ожога кубомедузы умер двухлетний ребенок из России, отсутствовали спасательные посты и предупреждающие знаки об опасности. Отец и мать мальчика рассказали, что не могли даже вызвать скорую помощь.

