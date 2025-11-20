Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:10

Появились подробности смерти ребенка из России после укуса кубомедузы

Родители умершего из-за укуса кубомедузы ребенка не смогли вызвать скорую

Кубомедуза Кубомедуза Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press
На малайзийском пляже, где от укуса кубомедузы погиб двухлетний российский ребенок, отсутствовали спасательные посты и предупреждающие знаки об опасности, пишет Telegram-канал SHOT. Его отец и мать рассказали, что они не могли даже вызвать скорую помощь.

Трагедия произошла еще 15 ноября во время семейного путешествия. Сразу после нападения медузы отец вытащил сына из воды. Первую помощь оказывали случайные свидетели происшествия, которые промыли рану.

Родителям пришлось самостоятельно доставить ребенка в медицинское учреждение, где двухлетний Вова скончался от токсического отравления ядом медузы. По словам родителей, местные власти начали расследование и установили предупреждающие знаки только после гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что двухлетний российский мальчик был срочно госпитализирован в критическом состоянии на малайзийском острове Лангкави после получения ожога от кубомедузы. Ребенка доставили в отделение реанимации, где ему ввели противоядие, специально доставленное из соседнего штата.

