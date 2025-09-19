Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с медузами

Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с медузами Эколог Голубитченко: медуз нельзя трогать из-за их яда

Медузу нельзя трогать из-за ее яда, предупредил эколог, член Общественно-экологического совета в Новороссийске Вениамин Голубитченко. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что даже распространенная в России аурелия может представлять опасность для ребенка.

Если видишь медузу, нельзя вступать с ней в контакт. Даже наша ушастая аурелия, которая широко распространена в России и почти не опасна, может представлять угрозу для ребенка. Хотя иногда она способна навредить и взрослому, если яд попадет на самые нежные участки кожи: веки, кожу вокруг глаз, подмышки, паховую область, внутренние сгибы локтей, — предупредил эксперт.

Ранее отдыхающие на берегах Азовского моря туристы столкнулись с нашествием гигантских медуз, которые не дают туристам отдыхать на пляжах. Люди жалуются, что морские обитатели постоянно жалят их. Кроме того, в округе разносится ужасный запах.

До этого медуза физалия, известная также как португальский военный кораблик, напала на российского туриста на Сейшельских островах. Она охватила отдыхавшего в воде мужчину и нанесла ему серьезный ожог.