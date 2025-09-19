«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 17:18

Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с медузами

Эколог Голубитченко: медуз нельзя трогать из-за их яда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Медузу нельзя трогать из-за ее яда, предупредил эколог, член Общественно-экологического совета в Новороссийске Вениамин Голубитченко. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что даже распространенная в России аурелия может представлять опасность для ребенка.

Если видишь медузу, нельзя вступать с ней в контакт. Даже наша ушастая аурелия, которая широко распространена в России и почти не опасна, может представлять угрозу для ребенка. Хотя иногда она способна навредить и взрослому, если яд попадет на самые нежные участки кожи: веки, кожу вокруг глаз, подмышки, паховую область, внутренние сгибы локтей, — предупредил эксперт.

Ранее отдыхающие на берегах Азовского моря туристы столкнулись с нашествием гигантских медуз, которые не дают туристам отдыхать на пляжах. Люди жалуются, что морские обитатели постоянно жалят их. Кроме того, в округе разносится ужасный запах.

До этого медуза физалия, известная также как португальский военный кораблик, напала на российского туриста на Сейшельских островах. Она охватила отдыхавшего в воде мужчину и нанесла ему серьезный ожог.

медузы
дети
яды
экологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.